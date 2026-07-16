Эксперт: слова Вучича о целостности Украины связаны с вопросом Косова

Сербия находится под беспрецедентным политическим давлением со стороны Евросоюза, однако пока что отказывается становиться страной-спонсором киевского режима. Об этом рассказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов, отвечая на вопрос Zvezdanews.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о поддержке суверенитета Украины.

«Когда мы с вами говорим про Сербию, это действительно страна, объединяющая в себе, наверное, диаметральные противоположности, когда Вучич говорит о поддержке территориальной целостности Украины», - отметил Семибратов.

По словам эксперта, Белград пошел по «китайскому пути» в этом вопросе, так как не признает независимость Косова, считая республику неотъемлемой частью сербского государства.

«Китайцы тоже говорили о том, что они поддерживают территориальную целостность Украины, потому что у них есть аналогичная история, связанная с Тайванем», - заметил Семибратов.

Также собеседник телеканала сообщил, что информация об оказании Сербией военной помощи Украине может быть как правдивой, так и ложной. Семибратов подчеркнул, что Белград находится под беспрецедентным политическим давлением со стороны ЕС.

«То, что Сербия здесь и сейчас не присоединяется к общей волне антироссийских санкций, в нынешних обстоятельствах это максимальное, на что способен Белград», - считает эксперт.

С одной стороны, «зов сердца» большинства сербов говорит им о необходимости поддерживать Россию, учитывая исторические связи двух стран. С другой стороны, Белград экономически и финансово ориентируется на страны Евросоюза, объяснил собеседник.

«Пока Белград умудряется сохранять некий баланс. Говорить о том, что Сербия является страной-спонсором киевского режима, пока, наверное, не приходится», - подытожил Семибратов.

Накануне Вучич отказался присоединиться к итоговой антироссийской декларации пятого саммита Украины и государств Юго-Восточной Европы. Сербия стала единственной страной среди участников, которая не поддержала принятую декларацию.