Энергетическая инфраструктура получила повреждения в Винницкой, Житомирской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Киеву территории ДНР, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Зеленский сообщил о повреждении объектов энергетики в Винницкой, Житомирской и Николаевской областях, передает ТАСС. Об этом он написал в своем Telegram-канале, уточнив, что инфраструктура пострадала и на подконтрольных Киеву территориях ДНР.

По информации украинского Министерства энергетики, из-за повреждений отключения электроэнергии также зафиксированы в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Проблемы с электроснабжением на Украине начались в конце 2023 года на фоне масштабных повреждений инфраструктуры. В энергетической отрасли был введен режим чрезвычайной ситуации. Во многих регионах страны продолжают ежедневно применять многочасовые графики отключения света.

Минобороны сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области, а также по предприятиям в Киеве.

В начале июня компания «Укрэнерго» зафиксировала отключения электричества в четырех областях страны.

Несколькими днями ранее холдинг ДТЭК подтвердил повреждение своих энергетических объектов в Киеве.

Зимой Владимир Зеленский объявил о полном отсутствии неповрежденных электростанций на территории государства.