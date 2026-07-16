Фидан заявил о надежде на успех в контексте урегулирования на Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что у мирного урегулирования конфликта на Украине есть шансы на успех в обозримом будущем, но необходимо преодолеть ряд сложностей.

"Если вы посмотрите на стамбульский формат переговоров, то увидите, что представители сторон собрались вместе и, действительно, обеспечили прозрачную работу между собой. Состоялись очень хорошие встречи, на которых проводились прямые переговоры. Важно, чтобы подобные встречи продолжались без перерыва. Я верю, что в ближайшем будущем в этом контексте произойдут хорошие вещи. К сожалению, на сегодняшний день война все еще продолжается, и существует риск эскалации. Необходимо преодолеть некоторые препятствия", - сказал он в Киеве на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Трансляцию вел МИД Турции в соцсетях.

По словам Фидана, "необходимость мира и прекращения огня официально заявлена обеими сторонами" конфликта. "Это также подчеркивается другими сторонами, особенно европейцами, американцами и китайцами. Такое решительное международное намерение и воля должны быть воплощены в жизнь. Турция продолжит со своей стороны усилия в этом направлении", - добавил он.