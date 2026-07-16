В Европе начали склонять направляющихся в Россию туристов к сотрудничеству с полицией — речь идет об Эстонии и Польше. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Так, несколько путешественников признались, что на границе с РФ некоторых мужчин принуждали подписать документы о сотрудничестве с полицией Польши и Эстонии в случае «агрессии России» в адрес этих стран.

Кроме того, эти страны максимально усложнили прохождение границы с Россией для европейцев — меньше всего щадят мужчин, в некотором случае допрос длится до пяти часов. Расспрашивают о целях поездки, мотивах, сроках, также проверяют телефоны. Сообщается, что пограничники надеются найти доказательства причастности к пророссийской деятельности на территории Евросоюза (ЕС).

Ранее стало известно, что в Евросоюзе запретили продавать туристические поездки в Россию. В рамках санкций компании не имеют права даже демонстрировать плакаты, рекламирующих подобные туристические поездки.