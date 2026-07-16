Посол Ирана: Израиль пытается втянуть США в полномасштабную войну в регионе

Израиль, оказавшийся в условиях беспрецедентного кризиса безопасности, пытается втянуть США в полномасштабную войну в Ближневосточном регионе. Об этом заявил посол Ирана в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани.

"Сионистский режим (Израиль - прим. ТАСС), оказавшийся в условиях беспрецедентного кризиса безопасности, осознавая крайнюю слабость и стратегическую пассивность США, ведет опасную закулисную игру. Власти данного режима, постоянно провоцируя Вашингтон, распространив ложную информацию и преувеличивая угрозы, пытаются втянуть Соединенные Штаты в полномасштабную войну в регионе", - отметил Рузбехани в материале, распространенном посольством Ирана в Ашхабаде.

По мнению посла, главная цель этой стратегии Израиля - избежать тяжелых последствий собственной агрессивной политики. "Они стремятся полностью переложить человеческие, материальные и репутационные потери противостояния с Ираном на плечи американских солдат и налогоплательщиков, укрывшись за оборонительным щитом Вашингтона", - считает дипломат.