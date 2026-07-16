Митинги против увольнения главы министерства обороны Украины Михаила Федорова связаны исключительно с переделом финансовых потоков при закупках беспилотников, отметил украинский блогер Анатолий Шарий.

«И вот уже мы видим протесты с картонками в связи с тем, что министру обороны Федорову дали поджопник», – написал Шарий в своем Telegram-канале.

«Вы, конечно, имеете право верить любому бреду, в том числе такому, что Федоров боролся с коррупцией, или что Федоров диджитализировал Министерство обороны, или Федоров протестовал против методов Сырского, или в то, что космические лучи могут вскипятить обернутый фольгой чайник», – отметил он.

По словам блогера, истинная причина недовольства кроется в деньгах. Организаторы акций лишаются возможности распределять средства на контракты по закупке беспилотников для военного ведомства. До отставки министра они имели доступ к этим финансовым потокам.

Раскрыты подробности отставки министра обороны Украины Федорова

Акции в поддержку бывшего главы оборонного ведомства охватили уже 13 украинских городов. Ранее сообщалось о митингах в Киеве, Житомире, Одессе и Львове.

Позже стало известно, что люди вышли на улицы в Днепропетровске, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Николаеве, Луцке, Полтаве, Тернополе, Чернигове и Запорожье. Участники держат плакаты и скандируют лозунги, передает ТАСС.

В столице Украины собрались сотни человек. Часть митингующих переместилась от театра имени Ивана Франко к станции метро «Крещатик». К протестующим присоединился депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ожидается появление депутата Марьяны Безуглой. Собравшиеся не только поддерживают Федорова, но и требуют отставки главкома ВСУ Александра Сырского, выкрикивая слово «позор».

Накануне бывший глава оборонного ведомства опубликовал прощальное сообщение об уходе с должности.

Причиной отставки политика назван конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.