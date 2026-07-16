Шарий: Причина протестов против отставки главы минобороны Украины – деньги
Митинги против увольнения главы министерства обороны Украины Михаила Федорова связаны исключительно с переделом финансовых потоков при закупках беспилотников, отметил украинский блогер Анатолий Шарий.
По словам блогера, истинная причина недовольства кроется в деньгах. Организаторы акций лишаются возможности распределять средства на контракты по закупке беспилотников для военного ведомства. До отставки министра они имели доступ к этим финансовым потокам.
Раскрыты подробности отставки министра обороны Украины Федорова
Акции в поддержку бывшего главы оборонного ведомства охватили уже 13 украинских городов. Ранее сообщалось о митингах в Киеве, Житомире, Одессе и Львове.
Позже стало известно, что люди вышли на улицы в Днепропетровске, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Николаеве, Луцке, Полтаве, Тернополе, Чернигове и Запорожье. Участники держат плакаты и скандируют лозунги, передает ТАСС.
В столице Украины собрались сотни человек. Часть митингующих переместилась от театра имени Ивана Франко к станции метро «Крещатик». К протестующим присоединился депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ожидается появление депутата Марьяны Безуглой. Собравшиеся не только поддерживают Федорова, но и требуют отставки главкома ВСУ Александра Сырского, выкрикивая слово «позор».
Накануне бывший глава оборонного ведомства опубликовал прощальное сообщение об уходе с должности.
Причиной отставки политика назван конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.