Вэнс: администрация Трампа напортачила в связи с досье Эпштейна

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что администрация Трампа “абсолютно напортачила с коммуникациями” в связи с файлами Джеффри Эпштейна и должна была опубликовать все немедленно, настаивая при этом, что администрация не пыталась скрыть информацию.

© Московский Комсомолец

“Я говорю это со всей откровенностью, как будто мы полностью испортили связь с файлами Эпштейна, как мы только что сделали”, - сказал Вэнс в программе “The Joe Rogan Experience”, когда его спросили, было ли оказано “чрезмерное влияние” при попытке сохранить материалы в тайне.

“Но думаю ли я, что причина, по которой мы испортили связь, в том, что мы пытались что-то скрыть? Нет”, - сказал Вэнс в эпизоде подкаста, опубликованном в среду.

Комментарии Вэнса появились в связи с тем, что администрация столкнулась с ответными мерами со стороны администрации президента Трампа по поводу ее обращения с файлами Эпштейна, отмечает CNN.

Что касается того, что пошло не так, вице-президент указал на публичные комментарии тогдашнего генерального прокурора Пэм Бонди, в которых говорилось, что на ее столе лежал предполагаемый список клиентов, в то время как он отметил, что папки с информацией, которые были розданы влиятельным лицам в социальных сетях правого толка в феврале 2025 года, были “в основном документами, которые уже были опубликованы”.

“Я не знаю, какова была цель этого, но я знаю, что результатом этого было заставить людей не доверять всем усилиям”, - сказал Вэнс, добавив, что он не думает, что Бонди cделала “что-то злонамеренное”.

“Я думаю, Пэм пыталась отреагировать на политический момент. Я думаю, она преувеличила то, что у нас было, и то, чего у нас не было, и я думаю, что многие люди, включая меня, публично обвинили ее в этом”.

Вице-президент Вэнс повторил, что он “один из приверженцев теории заговора Эпштейна”, сказав: “Я, наверное, побывал во всех кроличьих норах”. Он утверждал, что “первородный грех” расследования дела Эпштейна относится к 2007 и 2008 годам, утверждая, что оно было “слишком узким”, и обвинял бывшего прокурора США Алекса Акосту, который заключил спорную сделку о признании вины с Эпштейном.

“Если существовал более широкий заговор — а вы знаете, я считаю, что, вероятно, так оно и было, — то доказательства, которые существовали в 2007 году, были возможностью обнародовать их”, - сказал Вэнс.

Отвечая на вопрос о теориях, согласно которым Эпштейн, возможно, был частью израильского шпионского агентства “Моссад”, Вэнс сказал: "Да, Моссад, ЦРУ или какое-то другое тайное государство".

“У него явно были связи в высших эшелонах американской разведки. У него явно были связи в высших эшелонах израильской разведки”, - добавил вице-президент США.

Вэнс также защищал роль президента Дональда Трампа в обнародовании файлов Эпштейна, отвергая утверждения о том, что на президента было оказано давление. Трамп “мог бы свести на нет” усилия Конгресса заставить Министерство юстиции обнародовать файлы, если бы захотел, утверждает Вэнс. (Трамп и лидеры Республиканской партии яростно работали над тем, чтобы помешать усилиям по принудительному обнародованию файлов, прежде чем Трамп в последнюю минуту изменил курс, указывает CNN.)

Тем не менее, Вэнс признал, что администрации потребовалось больше времени, чем следовало, чтобы обнародовать досье.

“Если люди хотят сказать, что мы неправильно отнеслись к обнародованию материалов Эпштейна, то мы виноваты. Мы действительно неправильно отнеслись к этому, особенно к сообщениям об этом”, - сказал он.

“Я думаю, что нам следовало просто опубликовать все в самом начале, - сказал он. - Мы должны были просто сделать это как можно быстрее».