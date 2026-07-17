В обращении к нации Трамп сделал ряд скандальных заявлений

Дональд Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы 2020 года в телеобращении к нации в прайм-тайм, в котором продемонстрировал свою сохраняющуюся одержимость своим давним поражением от Джо Байдена, но оппоненты предупредили, что это дымовая завеса для его вмешательства в предстоящие промежуточные выборы в Конгресс.

В своей 25-минутной речи в четверг, которая была раскручена самим Трампом, президент США выразил чрезвычайные сомнения в честности избирательного процесса в США, заявив, что ему “катастрофически” не хватает стандартов справедливости и доверия, в то же время он уязвим для вмешательства иностранных держав.

“Ни одна страна не может быть великой без честных выборов”, - заявил Трамп в Белом доме в своем обращении, которое началось со знакомого повторения его любимых предвыборных хвастовств, включая заявления о беспрецедентно быстро развивающейся экономике, отмечает The Guardian.

“Если нет доверия, не может быть и величия. К сожалению, существующая у нас система катастрофически не соответствует этому стандарту”, – сетовал Трамп.

Демократы предупредили, что Трамп пытается посеять путаницу, распространить дезинформацию и заложить основу для оспаривания результатов промежуточных выборов, которые, как показывают опросы, могут привести к значительным потерям для президентской партии.

Марк Уорнер, сенатор-демократ от Вирджинии и заместитель председателя Сенатского комитета по разведке, заявил, что потратил годы на укрепление защиты страны от иностранного вмешательства в выборы в США.

“Сегодня вечером американцы услышали, как президент в очередной раз повторил заявления о наших выборах, которые годами расследовались и неоднократно отвергались разведывательным сообществом, ФБР, Министерством внутренней безопасности, Министерством юстиции, двухпартийными избирательными органами штатов, аудитами, пересчетами и судами, - сказал Уорнер. – Факты не изменились”.

Он добавил: “Китай является серьезным стратегическим конкурентом, и он, безусловно, стремится продвигать свои интересы за счет Америки. То же самое делают Россия и Иран. Мы должны противостоять этим угрозам, опираясь на факты, а не искажать их в политических целях”.

В качестве прелюдии к своим заявлениям о вмешательстве Китая Трамп в четверг заявил, что объявляет о “немедленном рассекречивании и обнародовании критически важных разведывательных данных, раскрывающих шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуре”.

Он утверждал, что факты свидетельствуют о том, что избирательная система была “опасно подвержена взлому, эксплуатации и вмешательству”.

Утверждения Трампа долгое время расходились с мнениями официальных лиц, работавших во время его первого президентства, пишет The Guardian. Оценка, проведенная директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, тогдашним директором национальной разведки Трампа, показала, что выборы 2020 года были самыми безопасными в истории США. Однако Трамп не согласился с этими выводами, обвинив спецслужбы, которых он назвал “глубинным государством”, в многолетнем сокрытии информации.

“Те, кто поднял тревогу, вместо этого сохранили информацию в тайне”, - сказал он. “Они не раскрыли ее мне как президенту или кому-либо еще и, насколько нам известно, не проинформировали Конгресс. На самом деле, все, что они говорили, это: "Это самые безопасные выборы в истории нашей страны".

Перед выступлением представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Чанг заявил: “Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США”.

Трамп заявил, что он дает указание управлению национальной разведки, Министерству юстиции, ФБР и ЦРУ “расследовать, как и почему была скрыта такая важная информация, уволить тех, кто участвовал в сокрытии, и при необходимости выдвинуть уголовные обвинения против этих людей”.

Трамп недавно назначил своего ключевого союзника Билла Пулта исполняющим обязанности директора национальной разведки, несмотря на то, что у него нет предыдущего опыта работы в разведке. Пулт, который использовал свою предыдущую должность руководителя федерального агентства по финансированию жилищного строительства для сбора доказательств для возмездия противникам Трампа, как полагают, предоставил разведывательные документы, призванные подтвердить заявления президента о вмешательстве в выборы 2020 года.

Он возглавил кампанию по обнародованию ранее засекреченных документов вместе с Джоном Соломоном, бывшим журналистом правого толка, который активно распространял теории предвыборного заговора и в прошлом месяце был принят на работу в качестве специального советника Белого дома. Выступая перед журналистами у здания Белого дома в четверг вечером, Соломон признал, что опубликованные документы не содержат доказательств того, что иностранные субъекты подтасовали хоть один голос на выборах 2020 года.

В своем выступлении в четверг Трамп повторил призывы к принятию закона "Спасем Америку", требующего строгой идентификации избирателей, который в настоящее время находится на рассмотрении Конгресса.

“Решение проблемы безопасности выборов требует, чтобы Конгресс принял закон ”Спасем Америку"", - сказал он. “Насколько легко это сделать? Если, конечно, ты не хочешь жульничать.

Речь президента Соединенных Штатов едва затронула тему Ирана, несмотря на то, что прозвучала всего через несколько дней после того, как Трамп отказался от заключенного в прошлом месяце соглашения о прекращении огня и возобновил военные удары в попытке ослабить контроль Тегерана над Ормузским проливом, который оказался в значительной степени закрыт для коммерческого судоходства с начала войны 28 февраля, что приводит к резкому росту мировых цен на энергоносители.

“Мы одерживаем большие победы в Иране, и вы увидите плоды этого труда очень, очень скоро”, - сказал Трамп, повторяя предыдущие мантры о том, что победа в конфликте близка.

Несмотря на проведение регулярных брифингов для СМИ, Трамп выступил с относительно небольшим количеством официальных обращений из Белого дома - стратагема, часто используемая прошлыми президентами для передачи сообщений, которые считались имеющими первостепенное национальное значение.

Обстановка предполагает чтение заданного текста с телесуфлера в течение ограниченного периода времени, что противоречит стилю речи Трампа, который часто отклоняется от письменного сценария и становится пространным. В четверг Белый дом заявил, что давний оператор телесуфлера Трампа был отправлен в административный отпуск после обвинений в том, что он сделал ставки почти на 100 000 долларов на рынке прогнозов относительно того, что скажет президент. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, для выступления в четверг вечером был назначен новый оператор.

Трамп выступил перед аудиторией, в Восточной комнате которой собралось около 55 человек, в том числе вице-президент Джей Ди Вэнс и несколько других секретарей кабинета министров и чиновников Белого дома.

Во время вечернего выступления Трамп, казалось, временами испытывал трудности с пониманием синтаксиса письменной речи. Он часто прибегал к саркастическому тону, характерному для его тупиковых речей, отмечает The Guardian.

Несколько телеканалов, включая NBC, ABC и CNN, отказались транслировать речь в своих основных сетях вещания, сославшись на опасения, что контент может быть политически ангажированным или подстрекательским. Этот шаг вызвал упреки со стороны Трампа, который призвал отозвать лицензии на их вещание. Все три радиостанции вели прямую трансляцию на своих стриминговых сервисах, а некоторые филиалы ABC решили транслировать выступление в прямом эфире.

Телевизионные сети по закону не обязаны удовлетворять просьбу президента о трансляции выступления в прямом эфире. Байдену и Бараку Обаме было отказано в прямой трансляции выступлений в Белом доме во время их президентства.

Еще до выступления Трампа ряд демократов выступили с обвинениями в ожидании того, что он усилит свои обвинения по поводу выборов 2020 года. Некоторые говорили, что за его сосредоточенностью на прошлом скрывались более дальновидные планы: вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре, когда демократы попытаются взять под контроль Палату представителей и Сенат.

Возглавила контратаку Камала Харрис, бывший вице-президент и проигравший кандидат от Демократической партии на президентских выборах 2024 года, которая менее чем за 20 минут до выступления Трампа обвинила его в планировании ”распространения лжи и теорий заговора".