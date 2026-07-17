Китай обвинил Британию в нарушении прав и подрыве доверия

Решение властей Великобритании национализировать British Steel вызвало жесткую реакцию китайских властей. Об этом сообщило China Daily.

Как заявили в Министерстве коммерции КНР, такой шаг серьезно нарушает законные права и интересы китайского владельца этого предприятия — компании Jingye Group. Кроме того, в Пекине считают, что подобные действия подрывают доверие китайских компаний, инвестирующих в экономику Соединенного Королевства.

Издание напомнило, что British Steel годами работала в убыток, прежде чем в 2020 году была приобретена базирующейся в провинции Хэбэй группой компаний Jingye Group, которая вложила большие деньги в новую собственность.

Ранее министр по делам бизнеса Великобритании Питер Кайл заявил, что национализация British Steel продиктована интересами национальной безопасности, экономики и сохранения отечественного производства стали. Государственная собственность является лучшим способом обеспечить будущее компании, сохранить производственные мощности и защитить цепочки поставок. Государство управляло этим предприятием с апреля 2025 года.