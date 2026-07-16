Европу призвали «полностью изолировать» Россию

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал Европу поставить Россию «в положение полной изоляции».

Об этом он написал в статье для «РБК-Украина».

«Россию необходимо поставить в положение полной изоляции. Европа должна оставаться единой и непоколебимой, пока сама Россия не продемонстрирует настоящую готовность к содержательным переговорам», — сказал Цахкна.

Он отметил, что Европа должна усилить давление на Россию, одновременно наращивая поддержку Украины для того, чтобы Москва «не смогла получить за столом переговоров того, чего не достигла на поле боя».

В начале 2026 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пресловутая изоляция России не состоялась, несмотря на заявления западных лидеров. 11 июля помощник президента России, глава Морской коллегии России Николай Патрушев сказал, что коллективный Запад стремится заблокировать России доступ к международным морским маршрутам, к Балтийскому и Черному морям.

В июле Цахкна также отметил, что подход Европы к России должен заключаться в «отсутствии компромиссов» и ведении «переговоров» только «с позиции силы». В конце июня министр выступил против переговоров с Россией и назвал «ошибочными» попытки Европы начать диалог с Москвой.