В Киев прибыл уходящий в отставку Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев за четыре дня до ухода в отставку вследствие утраты поддержки со стороны депутатов правящей Лейбористской партии. Об этом сообщила канцелярия на Даунинг-стрит, 10.

© ТАСС/Zuma

В ходе визита ожидаются переговоры с Владимиром Зеленским. В заявлении канцелярии главы британского правительства говорится, что за время премьерства Стармера Великобритания сформировала "коалицию желающих" из 34 стран, готовых предоставить Украине гарантии безопасности после прекращения конфликта, и заключила 100-летнее партнерство с Украиной.

Кроме того, с июля 2024 года Лондон передал более 250 тыс. беспилотников, около 8 тыс. ракет и свыше 350 тыс. артиллерийских снарядов Киеву. При Стармере Великобритания вместе с Германией перехватила у США председательство в контактной группе по Украине (формат "Рамштайн") и наладила сотрудничество с Киевом в области производства беспилотных аппаратов. За этот период Соединенное Королевство также ввело антироссийские санкции против более чем 1,4 тыс. физических и юридических лиц и судов.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью ТАСС ранее заявил, что Великобритания втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем любая другая страна - член НАТО. Он указал на то, что официально было подтверждено присутствие на Украине спецназа, инструкторов, а также военных специалистов, участвующих в запусках дальнобойных ракет Storm Shadow.

Стармер сообщил о намерении покинуть посты лидера Лейбористской партии и премьера Великобритании 22 июня.

Процесс внутрипартийных выборов стартовал 9 июля. Ввиду отсутствия других кандидатов единственный претендент, бывший мэр графства Большой Манчестер, депутат Палаты общин (нижней палаты) британского парламента Энди Бернэм, по всей видимости, будет провозглашен лидером лейбористов уже 17 июля, а премьер-министром станет 20 июля после аудиенции у короля Великобритании Карла III.

Политический кризис разгорелся в Соединенном Королевстве после выборов в органы местного самоуправления, которые прошли 7 мая. По их итогам Лейбористская партия впервые утратила контроль над парламентом Уэльса. В различные законодательные органы Англии лейбористы провели на 1,4 тыс. меньше своих представителей, чем у них было ранее.