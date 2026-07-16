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Зеленский выдал себя с головой, выступая в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции оговорился, перейдя с украинского на русский язык. Инцидент произошел на пятом саммите Украины и Юго-Восточной Европы, проходившем в Киеве, пишет РИА Новости со ссылкой на трансляцию телеканала "Суспільне новини".

Глава киевского режима перепутал украинское слово "погляд" с русским словом "взгляд".

"Я в принципе поделился с руководством Европейского Союза и с президентом Соединенных Штатов Америки тем, что нам нужно для того, чтобы ускорить процесс готовности, на наш взгляд… на наш “погляд“", — сказал Зеленский.

Отмечается, что после этого президент Украины немного растерялся и прервал свой ответ на вопрос, хотя до этого довольно подробно объяснял свою позицию.

Лавров оценил отношения России и Китая

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что разноплановое сотрудничество РФ и КНР в условиях формирования многополярного мира служит образцом выстраивания межгосударственных отношений на принципах равенства, баланса интересов и обоюдной выгоды. Он добавил, что основы сотрудничества двух стран были заложены на рубеже прошлого и нынешнего веков, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью дипломата для газеты "Коммерсант".

"Сегодня, в условиях формирования более справедливого многополярного мироустройства, разноплановое сотрудничество между Россией и Китаем - двумя великими державами и крупнейшими соседями - служит образцом выстраивания межгосударственного общения на началах равенства, баланса интересов и обоюдной выгоды", - сказал Лавров.

Кроме этого, глава российского МИД добавил, что Россия высоко ценит взвешенную позицию Китая по ситуации вокруг Украины, основанную на глубоком понимании генезиса кризиса, пишет РИА Новости.

"Высоко ценим конструктивную, взвешенную позицию КНР по ситуации вокруг Украины, основанную на глубоком понимании генезиса кризиса и путей его политического урегулирования, основанного на установлении и устранении его первопричин", - написал министр.

Литовский министр осадил Науседу после слов о России

Глава минобороны Литвы Робертас Каунас заявил, что слова президента республики Гитанаса Науседы о якобы планируемых ударах России по критической инфраструктуре страны не соответствуют действительности. Он добавил, что скопления российских войск на границе не наблюдается, сообщает РИА Новости со ссылкой на LRT.

"Наша разведка действительно работает, и мы не видим скопления российских войск на нашей границе. В настоящее время нет этой угрозы", — сказал министр.

По словам Каунаса, Литва усиливает защиту приграничной инфраструктуры из-за якобы неких провокаций, однако никаких конкретных примеров не привел.

СМИ: Трамп был недоволен операцией против Ирана

Президент США Дональд Трамп в частном порядке был недоволен операцией против Ирана. По его мнению, Вашингтон упустил шанс избежать затягивания конфликта, отвергнув предложение Тегерана по ядерной программе, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

"Он (Трамп - ред.) в частном порядке выражал досаду из-за хода операции (против Ирана - ред.) "Эпическая ярость", считая, что администрация (США - ред.) ранее в этом году упустила возможность предотвратить затяжной конфликт, отвергнув иранское предложение по ограничению своей ядерной программы", - говорится в сообщении телеканала.

Как рассказал источник CBS, иранский конфликт обнажил разногласия между американским лидером и министром войны США Питом Хегсетом.

Зеленский неприлично повел cебя в присутствии фон дер Ляйен

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что президент Украины Владимир Зеленский заочно нахамил президенту Польши Каролю Навроцкому во время вручения ордена Европы главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию политика в соцсети X.

"Позор. Зеленский не удержался и, вручая фон дер Ляйен орден за помощь Украине, снова напал на Польшу и президента Навроцкого <…>, который справедливо лишил его ордена Белого Орла за прославление виновников геноцида против польских граждан. Как видите, его это задело", — написала парламентарий.

По ее словам, глава киевского режима специально подчеркнул, что орден Европы у фон дер Ляйен никто не отнимет из-за обиды на Навроцкого.