Китай и Си Цзиньпин превзошли по мировой популярности США и Трампа

Согласно опросам, проведенных в ведущих странах, Китай и Си Цзиньпин оцениваются более благоприятно, чем США и Трамп. Мнение в мире, похоже, изменилось в пользу Пекина, отчасти из-за напряженности в отношениях между администрацией Трампа и союзниками США, показывает новый соцопрос Pew.

В течение многих лет мир в целом относился к США более благосклонно, чем к Китаю, но в этом году, согласно новому опросу Pew Research Center, эти мнения изменились в пользу Пекина, что стало заметным сдвигом, частично вызванным напряженностью в отношениях между администрацией Трампа и союзниками США, пишет The Guardian.

В 25 из 36 стран и территорий, которые были опрошены люди, включая Канаду и Мексику, больше респондентов положительно относятся к Китаю, чем к США. Опрос проводился с февраля по май, в период, когда Соединенные Штаты и Израиль были вовлечены в войну против Ирана.

Согласно результатам, опубликованным в среду, только в шести странах – Польше, на Филиппинах, в Южной Корее, Индии, Японии и Израиле – люди по-прежнему относятся к США более позитивно, чем к Китаю.

Мнения в 22 из 36 стран и территорий также более благосклонны к китайскому лидеру Си Цзиньпину, чем к президенту США Дональду Трампу, в том числе в Канаде, Мексике и крупных европейских державах, включая Францию, Германию и Великобританию. Однако во многих странах люди не доверяют обоим лидерам.

По словам Лоры Сильвер, заместителя директора Pew Global Attitudes Research и одного из авторов исследования, впервые за последние 20 лет, когда Pew отслеживает общественное мнение, к Китаю относятся более позитивно, чем к США. По ее словам, в прошлом взгляды Пекина и Вашингтона были очень схожими, но до сих пор они не были значительно более благоприятными для Китая.

Этот сдвиг произошел после того, как пандемия Covid-19 отошла на второй план, а отношение к США в мире ухудшилось, отмечает The Guardian.

“Просто существовала реальная взаимосвязь между началом войны и ощущением, что США просто не способствуют миру и стабильности и что люди меньше доверяют Дональду Трампу”, - сказала она.

По словам Сильвер, требования Трампа установить контроль над Гренландией, американский военный рейд, в результате которого был захвачен тогдашний лидер Венесуэлы Николас Мадуро, и действия США в войне Израиля и ХАМАСА в Газе также не вызвали одобрения во многих странах.

Китай же, похоже, выиграл не только от угасания памяти о пандемии, но и от сравнения с США.

“Для сравнения, мы знаем, что во многих странах Китай считается более надежным партнером. Скорее всего, он внесет свой вклад в обеспечение глобального мира и стабильности”, - говорят социологи.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что последний опрос общественного мнения “демонстрирует, что достижения Китая в области государственного управления и прогресса в развитии широко признаны”.

Примечательно, что в последние годы взгляды жителей некоторых стран-союзников США, таких как Канада, резко изменились. Согласно новому опросу, только 33% канадцев положительно относятся к США, по сравнению с 57% в 2023 году. За тот же период их положительное мнение о Китае выросло с 14% до 44%.

В прошлом году Трамп ввел ряд пошлин на канадские товары и даже заявил, что Канада может стать “51-м штатом”.

Крупнейшие европейские страны, включая Францию, Германию, Испанию, Италию, Швецию, Нидерланды и другие, изменили свое мнение о двух крупнейших экономиках мира, подчеркивает The Guardian.

Жители США, где в 2023 году примерно 6 из 10 человек положительно относились к Соединенным Штатам, теперь одинаково относятся к Китаю и Соединенным Штатам. Три года назад разброс составлял 32 процентных пункта в пользу Вашингтона.

Для нового исследования Pew опросила более 42 000 человек в 35 странах, а также на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, с погрешностью от 2,3 до 5,5 процентных пунктов в зависимости от страны.