Неприличное поведение Зеленского разозлило польского депутата

Владимир Зеленский заочно нахамил президенту Польши Каролю Навроцкому во время вручения ордена Европы главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. О случившемся рассказала депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети Х (заблокирована в РФ).

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По ее словам, во время вручения награды главе ЕП Зеленский специально подчеркнул, что орден Европы у фон дер Ляйен никто не отнимет из-за обиды на Навроцкого.

"Позор! Зеленский… не удержался и снова напал на Польшу и Навроцкого, который справедливо лишил его ордена Белого Орла за прославление виновников геноцида против польских граждан", - цитирует РИА Новости публикацию Зайончковской-Герник.

Видите, добавила она, как сильно лишение ордена Белого Орла задело украинского политика.

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Депутат также поинтересовалась: закончится ли наконец отвратительная серия антипольских действий и оскорблений Зеленского в адрес Польши?

"Твердое слово" Зеленского ничего не стоит, а правительство Украины только и делает, что ухудшает отношения с соседней Польшей, резюмировала она.

Орден Европы Зеленский вручил фон дер Ляйен накануне. Это госнаграда Украины, установленная для награждения лиц за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Евросоюзе.