Глава минобороны Литвы Робертас Каунас не поддержал заявление президента Гитанаса Науседы о якобы готовящихся Россией ударах по объектам критической инфраструктуры республики. Свою позицию чиновник озвучил в интервью литовским журналистам.

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По словам министра, разведывательные данные не фиксируют передислокации российских воинских частей вблизи литовских границ. Каунас подчеркнул, что в настоящий момент речь о подобной угрозе не идет. При этом он уточнил, что Вильнюс продолжает усиливать защиту приграничных объектов, ссылаясь на риск возможных провокаций, однако какие-либо подтверждения или конкретные эпизоды таких действий глава ведомства не привел.

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Ранее Гитанас Науседа в интервью агентству BNS сообщил, что Москва якобы нацелена на нанесение ударов по литовской инфраструктуре. Информацию перепечатал портал Delfi. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже назвал эти утверждения очередной порцией «страшилок».

Владимир Путин неоднократно называл подобные инсинуации о якобы готовящемся нападении на страны альянса провокационными. Российский лидер указывал, что Вашингтон и Брюссель используют сфабрикованные данные о мнимой военной активности Москвы для оправдания собственной милитаризации.