В ФРГ началось расследование после слов известного актера о Меркель и Мерце

Немецкая прокуратура начала расследование в отношении известного актера и телеведущего Уве Штаймле после его выступления на мероприятии партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает издание Der Spiegel.

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Прокуратура города Дессау-Рослау ведет расследование по статье Уголовного кодекса ФРГ о нарушении общественного порядка путем угрозы совершения преступлений.

В ходе выступления Штаймле заявил о бывшем канцлере Ангеле Меркель: «Если все сорвется или гвоздь сломается — тогда поставим ее к стенке. Что-нибудь придумаем». Говоря о действующем главе правительства Фридрихе Мерце, актер задал вопрос: «Где Штауффенберг, когда он действительно нужен?», имея в виду участника покушения на Адольфа Гитлера в 1944 году.

В материале отмечается, что ни Меркель, ни Мерц не намерены обращаться в правоохранительные органы. Однако прокуратура начала расследование по собственной инициативе. Если Штаймле признают виновным, ему грозит до трех лет лишения свободы.

В марте сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель заявила, что власти ФРГ проводят безответственную политику, а их представители являются «болванами».

Ранее лидер немецкой АдГ назвала Мерца «канцлером-лжецом».