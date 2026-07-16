Коррупция, подавление свободы СМИ и героизация пособников нацистов не позволяют Украине претендовать на вступление в Евросоюз, заявил депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин.

Об этом Волгин заявил в интервью газете «Известия».

По его мнению, киевский режим полностью игнорирует базовые требования, предъявляемые к кандидатам на членство в объединении.

Украина продвинулась в переговорах о вступлении в ЕС

Парламентарий подчеркнул, что ситуация в стране далека от европейских стандартов.

«Коррупция полностью захватила страну... Власти в Киеве открыто прославляют пособников нацистов», — сказал Волгин.

Ранее Spiegel сообщал, что в «коалиции желающих» всё меньше стран готовы помогать Киеву.

Также журнал писал, что французский президент Эммануэль Макрон собрал «коалицию желающих» в Париже ради привлечения внимания российского лидера Владимира Путина.