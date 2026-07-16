«Это возмутительно»: Вэнс на военном вертолете доставил сына на урок по гольфу

Агенты Секретной службы Соединенных Штатов недовольны привилегиями вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом сообщил телеканал MS Now, ссылаясь на неназванные источники.

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Ранее из-за плохой погоды вертолет Marine Two отменил рейс Вэнса. Тогда вице-президент вылетел на военном вертолете, чтобы доставить младшего сына на урок по гольфу.

«Это возмутительно», - цитирует телеканал сообщение человека, знакомого с ситуацией.

Некоторые агенты считают такие поездки нецелесообразным использованием государственных ресурсов по сравнению с предыдущими вице-президентами. Согласно бюджетным оценкам Министерства обороны на 2022 год, эксплуатация вертолета обходится налогоплательщикам от 16 000 до 24 600 долларов в час.

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал Вэнса отличным кандидатом на пост президента США. В качестве оппонента вице-президента Трамп хотел бы видеть госсекретаря Марко Рубио.