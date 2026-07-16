Макрон и Мерц обсудят совместную противоракетную оборону

Лидеры Франции и Германии проведут переговоры о совместной обороне в рамках франко-германского совета министров в Брюле. Агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец сообщает, что стороны переходят к этапу практической реализации.

Представитель администрации Макрона анонсировал создание специальной руководящей группы и утверждение конкретных направлений работы. Сотрудничество затронет продвинутую систему предупреждения, возможности нанесения ударов в глубину и противоракетную оборону.

При этом Париж оставляет за собой исключительное право финального решения о применении ядерного арсенала. Помимо военных вопросов Мерц и Макрон обсудят конкурентоспособность Европы, цифровую повестку и будущий бюджет ЕС.

Макрон высказался о капитуляции перед Россией

Ранее французский президент уже объявлял о переходе к концепции продвинутого сдерживания, которая предполагает совместные учения и размещение элементов стратегических сил на территории союзников. На саммите НАТО в Анкаре он заявил, что диалог о ядерных гарантиях ведется с десятком государств.