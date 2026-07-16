Михаил Федоров покидает пост министра обороны Украины

Глава Министерства обороны Украины подтвердил свой уход с должности. Михаил Федоров 15 июля разместил прощальное обращение в своем Telegram-канале, фактически объявив об отставке. В публикации он поблагодарил украинский народ и коллег за совместную службу и подвел предварительные итоги работы ведомства.

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Сам Федоров занял кресло руководителя военного ведомства в середине января этого года. Срок его пребывания на посту составил около полугода. Причиной кадровых перестановок, по данным украинских СМИ, стали системные разногласия между министром и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Президент Владимир Зеленский, как сообщается, отмечал наличие затяжного конфликта между ними и признавал, что в идеале следовало бы заменить обоих.

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Однако в сложившейся ситуации, по информации издания «Украинская правда», глава государства пока не готов одновременно увольнять и Федорова, и Сырского. В условиях продолжающихся боевых действий президент сделал выбор в пользу главнокомандующего. В публичном пространстве также звучала версия о провале реформы территориальных центров комплектования (ТЦК) как одной из претензий к министру.

В прощальном посте Федоров признал, что команде не удалось завершить ряд ключевых реформ. В их числе — преобразование министерства по стандартам НАТО, перевод всех оборонных закупок на тендерную систему и формирование культуры ответственности за принятые решения. Тем не менее он заявил о намерении продолжать работу над прежними задачами.

В качестве основного преемника на освобождающийся пост называется действующий глава МВД Украины Игорь Клименко. По сведениям депутата Верховной рады Ольги Василевской-Смаглюк, именно его кандидатуру президент рассматривает для назначения. Сам же уходящий министр, по некоторым данным, может занять должность вице-премьер-министра в обновленном правительстве.