В Киеве заявили, что Украина значительно отдалилась от победы

Украина значительно отдалилась от победы. Об этом, комментируя отставку министра обороны страны Михаила Федорова, заявил в своем Telegram-канале его советник Сергей Стерненко.

По его словам, «грустно, что наша страна сегодня стала значительно дальше от победы». Стерненко назвал отставку Федорова «самой большой деморализацией» за время войны и сообщил, что покидает пост советника министра обороны.

15 июля Федоров фактически подтвердил свой уход с поста, опубликовав прощальный пост в Telegram-канале.

Федоров занимал должность около полугода. Его назначили главой украинского оборонного ведомства 14 января 2026 года. До этого он работал в правительстве в должности вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Украины, где отвечал за развитие цифровых услуг и курировал сферу беспилотных летательных аппаратов.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский уведомил фракцию о намерении назначить Клименко на должность главы оборонного ведомства.

Ранее в Киеве объяснили, почему Зеленский решил убрать Федорова с поста главы минобороны Украины.