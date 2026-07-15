СМИ: Трамп планирует перейти к самой опасной фазе войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп вернулся к планам по нанесению более мощных ударов по Ирану, а также не исключает проведение наземной операции, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Собеседники газеты уточнили, что на протяжении последних недель американский лидер проводил консультации с ключевыми советниками.

В частности, приглашал в Овальный кабинет вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра войны Пита Хегсета, госсекретаря Марко Рубио и генерала Дэна Кейна, председателя Объединённого комитета начальников штабов.

Источники отметили, что Трамп вместе с помощниками изучал риски и преимущества более активных действий, в том числе, рассматривал усиление авиаударов, отправку сухопутных войск для захвата иранских островов вблизи Ормузского пролива, мощный удар по укрепленному туннельному комплексу в районе горы Пикэкс — объекту, связанному с ядерной программой Ирана и ещё не подвергавшемуся ударам США.

По их данным, президент также рассматривал удары по энергетическим объектам Исламской Республики.

Собеседники газеты констатировали, что глава государства пока не принял окончательного решения о дальнейших шагах в войне.

В том случае, если Трамп одобрит планы, которые рассматривались в последние недели, США еще глубже втянутся в расширяющийся конфликт на Ближнем Востоке, констатировали источники. Они добавили, что война после этого вступит в наиболее опасную фазу.