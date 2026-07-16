Вэнс назвал безумием слухи о шантаже Трампа Израилем

Американская администрация категорически отвергла предположения о том, что Израиль мог оказывать давление на главу государства. Вице-президент Джей Ди Вэнс в подкасте Джо Рогана назвал подобные разговоры полной неправдой.

Политик заявил, что лично присутствовал при принятии решений. Он охарактеризовал саму идею о шантаже Трампа как безумную, подчеркнув, что с нынешним президентом такие методы просто не работают.

Слухи о зависимости Белого дома от израильского влияния муссировались на фоне резкого обострения ситуации вокруг Ирана.

Ранее вице-президент упомянул, что ситуацию с Ормузским проливом можно решить дипломатией, а с Ираном необходимо договариваться.