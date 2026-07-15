Гросси прокомментировал убийство главного инженера ЗАЭС в результате атаки ВСУ

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил удар ВСУ, в ходе которого был убит главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев.

«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил этот инцидент, заявив, что он представляет собой недопустимое нападение на атомную электростанцию и её руководство, а также создает серьезную угрозу ядерной безопасности», — говорится в публикации агентства в соцсети Х.

Ранее стало известно, что от удара дрона ВСУ погиб главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев. Вместе с ним погиб водитель служебной машины.

Захарова обратилась с призывом к Гросси после убийства главного инженера ЗАЭС

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил мнение, что киевский режим двигает мир к катастрофе, убив главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева.