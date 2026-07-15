В Британии раскритиковали Зеленского

Очередные кадровые перестановки, пятые по счету за последние годы, в украинском Минобороны могут негативно сказаться на республике, пишет Financial Times.

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По данным газеты, замена Юлии Свириденко на главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого может оказаться выгодной для Украины — на посту премьер-министра его опыт в сфере энергетики будет полезен.

Вместе с тем, пятая с начала 2022 года ротация главы Минобороны вызывает массу вопросов, отметил автор статьи.

«Быстро вращающаяся дверь может только подорвать оборонные усилия Украины», — посетовал обозреватель.

По его мнению, Михаил Федоров, отправленный в отставку на днях, «был самым успешным министром Украины за последние четыре с половиной года».

Журналист уточнил, что чиновник был «вундеркиндом в сфере технологий», архитектором «дроновой революции», создателем мощной технологической экосистемы.

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Ранее сообщалось, что Федоров постоянно ссорился с главкомом ВСУ Александром Сырским и предпринимал неоднократные попытки сместить его с должности. Причиной для перепалок, по мнению экспертов, служила чрезмерная консервативность, косность мышления военачальника.