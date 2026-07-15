Огромный таракан забрался в декольте журналистке во время прямого эфира

Корреспондентка телеканала KTLA Рэйчел Менитофф сохранила выдержку после того, как во время прямой трансляции ей на грудь сел летающий таракан. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел 15 июля во время прямого эфира о волне жары в Лос-Анджелесе, в Шерман-Оукс, районе в долине Сан-Фернандо.

На кадрах гадкое насекомое (nasty insect) с большой скоростью ползает по груди и шее журналистки из Лос-Анджелеса, затем пробирается под платье.

Несмотря на это, девушка сохраняет спокойствие, и лишь существенно расширившиеся глаза выдают ее состояние, отметил автор статьи.

«Насекомое ворвалось в прямой эфир репортёрши KTLA Рэйчел Менитофф прошлой ночью, и мы должны отметить её профессионализм. Кто ещё смог бы сохранять такое спокойствие?!» — процитировал обозреватель слова автора видео, опубликованного в соцсетях.

Комментаторы также выразили восхищение достойным поведением молодой журналистки.

«Я видел, как моя жена высоко подпрыгивает только при виде насекомого, особенно такого большого. Да, она отлично справилась», — отметил один из подписчиков.

Другой признал, что впал бы в панику при нападении такого таракана. Он добавил, что в следующий раз Рэйчел следует «забыть о зрителях прямого эфира — они всё поймут».

Журналист вышел в прямой эфир без штанов

Ранее сообщалось, что в начале августа 2017 года в Лос-Анджелесе во время подготовки к прямому эфиру на телеканале KTLA похожая история произошла в журналисткой Мэри Бет Макдэйд.

Огромный летающий таракан приземлился на грудь журналистки прямо перед включением. Девушка вскрикнула «Ах, Иисус! О, Боже!» и попыталась смахнуть насекомое микрофоном и блокнотом.

Оператор заявил, что готов был помочь, но побоялся прикоснуться к девушке из-за нежелания получить обвинения в харассменте.