Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке министра обороны страны Михаила Федорова, так как он больше не мог больше мириться с конфликтом между ним и главкомом ВСУ Александром Сырским.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

«Они живут в двух разных мирах. Миша хочет всё цифровизировать, построить систему вокруг технологий. Военные же хотят, чтобы их просто слышали. Они просят закупить одну номенклатуру вооружения, а он отказывается и финансирует другие направления. Они просто перестали слышать друг друга», — пересказал слова Зеленского один из депутатов.

По словам другого собеседника издания, ситуация «доходила до абсурда», и Сырский жаловался Зеленскому на то, что «Федоров ничего не дает на конкретные операции». Федоров отвечал, что Минобороны дало все нужное ВСУ, а в армии этим пользуются «неправильно, на так и не там, где нужно». И эта ситуация повторялась.

«Я не могу допустить, чтобы в воюющей стране Министерство обороны и Генеральный штаб воевали между собой. По-хорошему нужно сменить обоих. Но одновременно я этого сделать не могу», — сказал Зеленский депутатам.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Федоров не провел обещанную реформу мобилизации, а действующий глава МВД Игорь Клименко, который может занять этот пост, может «навести порядок» в этой системе.

15 июля стало известно, что министр обороны Украины Михаил Федоров уходит в отставку, что подтвердил он сам. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк отметил, что Зеленский на фракции «Слуга народа» объяснил замену Федорова провалом реформы ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине). Также Железняк подчеркнул, что Федоров имел разногласия с главкомом ВСУ Александром Сырским.

До этого издание Economist писало, что Федоров пытался добиться отставки Сырского, но потерпел неудачу. Издание сообщало, что между министром и военным руководством Украины случились «глубокие разногласия», причина которых заключается в том, что Федоров делает ставку на технологические реформы, цифровизацию и массовое применение беспилотников, а Сырский и украинские генералы придерживаются более традиционных методов управления войсками.