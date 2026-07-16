Вэнс высказался о переговорах с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ситуация вокруг Ирана развивается в правильном направлении, хотя переговоры между Вашингтоном и Тегераном обещают быть непростыми. Такое мнение он высказал в эфире подкаста The Joe Rogan Experience.

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По словам Вэнса, диалог между сторонами будет сопровождаться паузами и последующими возобновлениями. При этом американский вице-президент подчеркнул, что президент Дональд Трамп занимает самостоятельную позицию по иранскому вопросу и не находится под влиянием Израиля.

Ведущий подкаста поинтересовался, насколько решение Трампа начать кампанию против Ирана было обусловлено позицией израильской стороны. Вэнс ответил, что глава Белого дома твердо убеждён в недопустимости наличия ядерного оружия у Тегерана — и эта позиция сформирована независимо от внешних факторов.

Ранее, в июле, Трамп возобновил удары по Ирану, однако одновременно заявил, что не исключает дипломатических путей урегулирования конфликта. Вашингтон продолжает сочетать военное давление с попытками переговорного процесса, хотя конкретные сроки и формат диалога пока не раскрываются.