В Киеве раскрыли следующую должность одного из конкурентов Зеленского

Нынешнего министра обороны Украины Михаила Федорова после отставки могут назначить заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), заместителем главы офиса президента, послом или советником главы государства. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), передает «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

По его словам, судьба нового кабинета министров решается сегодня. Он отметил, что состав правительства будет ясен после вечернего заседания правящей фракции. При этом депутат не исключил, что окончательное решение будет принято лишь утром следующего дня.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что еще не принял решение, будет ли бывший министр обороны Михаил Федоров занимать в новом правительстве аналогичную должность. Он также заявил, что встретится с главой Минобороны и руководством армии 15 июля.