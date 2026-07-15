Зеленский назвал Корецкого подходящим человеком для должности премьера Украины

Руководитель "Нафтогаза" Сергей Корецкий - наиболее подготовленный человек для должности нового премьер-министра Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве. "Если мы входим в зиму, мы должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты понятны - подготовка к зиме. Поэтому Сергей Корецкий после всех консультаций, наверное, наиболее подготовленный человек на должность премьер-министра Украины", - цитирует украинского лидера "Интерфакс-Украина". Аналогичное заявление сделал депутат Верховной рады Давид Арахамия после заседания фракции "Слуга народа", на котором состоялась встреча с 48-летним Корецким. По словам нардепа, выдвижение кандидатуры топ-менеджера на пост главы правительства связано с тем, что предстоящая зима может стать "самой тяжелой" в истории Украины. А потенциальный премьер "хорошо зарекомендовал" себя как в "Укрнафте", так и "Нафтогазе", заметил нардеп. "Прошлый отопительный сезон газ, по факту, был единственным энергоресурсом, который стабильно поставлялся потребителям несмотря на атаки на мощности добычи и хранения. Считаем такой опыт чрезвычайно полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится к, вероятно, самой тяжелой зиме в нашей истории", - написал Арахамия в своем Telegram-канале. Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, присутствовавшая на заседании фракции, подтвердила слова коллеги. Она подчеркнула, что основное внимание Корецкий планирует уделить прохождению зимы. "Предполагает, что следующая зима будет не легче, чем предыдущая", - отметила она в своем Telegram-канале. Корецкий также намерен оказать ~"полную и тотальную поддержку министерству обороны" и "заниматься психическим и ментальным здоровьем украинцев"~, добавила нардеп. 12 июля Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и обновлении правительства. Он связал такое решение с тем, что у страны сейчас есть "новые вызовы и задачи", которые требуют изменения "политической стратегии". Голосование по назначению нового главы украинского правительства и всех министров состоится в Верховной раде 16 июля. Чем известен Корецкий? Корецкий родился в Луцке Украинской ССР 14 марта 1978 года. В 2001-м окончил факультет машиностроения, а спустя четыре года - факультет бизнеса в Луцком государственном техническом университете. Кроме того, получил образование в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа. В одном из своих интервью Корецкий признавался, что ~в студенческие годы подрабатывал охранником~. "Родители разошлись, мама осталась с двумя детьми - нужно было как-то крутиться", - говорил он. С 1997 по 2018 год Корецкий работал в инвестиционно-промышленной группе Continuum, пройдя путь от аналитика до генерального директора. В 2002 году стал главой совместного предприятия Western Oil Group (WOG - сеть автозаправочных станций на Украине), а с 2007 года занимал должность генерального директора управляющей компании Continuum. В 2013-м назначен генеральным директором WOG. В 2019-м Корецкий основал компанию IDEALIST Coffee Co., занимающуюся полным циклом производства кофе и имеющую сеть кофеен. В 2022-м назначен директором ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта", которые незадолго до этого были национализированы. Как пишет украинское издание "Страна.ua", по неофициальной версии, Корецкого в "Укрнафту" привел скандально известный бизнесмен Тимур Миндич, которого называют "кошельком Зеленского". "~На рынке Корецкого считают человеком Миндича. А если более широко - топ-менеджером самого Зеленского и его ближайшего окружения~, в которое, помимо Миндича, входят также [экс-руководитель офиса президента Украины Андрей] Ермак, [бывший первый помощник украинского лидера Сергей] Шефир, [бывший вице-премьер Украины Алексей] Чернышов", - говорится в публикации. В 2025 году нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Корецкий может быть замешан в махинациях с компанией "Укрнефтебурение", которая фигурирует в "пленках Миндича". "На пленках из квартиры Миндича зафиксирован пошаговый план захвата "Укрнафтобурения". Главный исполнитель - Сергей Корецкий. Стопроцентный человек Миндича. Именно ему передали контроль над компанией. Все действия Корецкого согласовывались с Миндичем. А значит, об этом все знал и Зеленский", - говорил Гончаренко. В 2025-м Корецкий стал генеральным директором "Нафтогаза". В начале 2026-го топ-менеджер опубликовал свою декларацию о доходах за прошлый год. По информации издания "Страна.ua", ~Корецкий отчитался о получении в 2025 году зарплаты на общую сумму 28,7 млн грн (около 50 млн рублей)~. Кроме того, ему выплатили роялти от компаний "Санеко Трейд" и "Санеко Ритейл", которые связаны с его женой Ириной, на общую сумму 2,3 млн грн (около 4 млн рублей). Супруга Корецкого, благодаря предпринимательской деятельности, заработала 3,2 млн гр (5,5 млн рублей). Она - владелица или совладелица трех украинских компаний: ООО "Фортекс Энерджи", "Молпром-Резерв" и "Новая кофейная культура". По данным "Страны.ua", у Корецкого две фирмы на Кипре - Unigo Holdings Limited и Sungroup Invest Ltd. ~Бизнесмен заявлял о более чем 20 вкладах в украинских банках~ на общую сумму 6 млн грн (10,4 млн рублей), $485,3 тыс. (37,6 млн рублей), € 31,6 тыс. (почти 3 млн рублей) и £838 (около 90 тысяч рублей). Помимо этого, у Корецкого открыты счета в швейцарском банке Cite Gestion на сумму $157,7 тыс. (12,2 млн рублей), а также в двух испанских - в Banco Santander на сумму €467 тыс. (41,3 млн рублей) и CaixaBank на сумму €29,3 тыс (2,6 млн рублей). ~Также Корецкий задекларировал наличные в размере на €1,1 млн (97,4 млн рублей) и $275 тыс (21,3 млн рублей)~. "Одновременно глава "Нафтогаза" задекларировал 10 пар элитных часов брендов Breguet, Rolex, Patek Philippe, Ulysse Nardin и Opus, 12 ювелирных изделий Cartier, Tiffany и Van Cleef & Arpels, а также шесть сумок Chanel, Hermès и Chopard", - пишет "Страна.ua". Кроме того, супруги Корецкие владеют 17 земельными участками, арендуют жилой дом в селе Козин (Киевская область), два нежилых помещения в Киеве и квартиру в украинской столице площадью 233,9 кв. м.