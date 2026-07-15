Рубио обвинили в нарушении регламента работы

Госсекретарь США Марко Рубио во время обсуждения военных действий в Йемене американским руководством в чате официального мессенджера Signal в начале 2025 года подключил функцию автоудаления сообщений, пишут обозреватели Майкл Шерер и Мисси Райан в статье для журнала The Atlantic.

Авторы статьи уточнили, что функция автоудаления сообщений работала не только у госсекретаря, но и распространялась в целом на чат, что запрещено руководством по внешней политике США.

В прошлом году, напомнили журналисты, в отношении ведомства было проведено судебное разбирательство в связи с участием Рубио в переписке высокопоставленных чиновников.

В рамках расследования, федеральный судья, опираясь на закон США о свободе информации, потребовал гарантий того, что сообщения Рубио так или иначе были сохранены.

В ответ на запрос, команда Рубио призналась, что 21 июля 2025 года на служебном телефоне дипломата была установлена программа LeapXpert, которая автоматически сохраняла из Signal «все отправленные или полученные сообщения, независимо от того, настроил ли отправитель сообщение на «автоматическое удаление».

В сентябре Госдеп заявил, что в дальнейшем госсекретарь отказался от использования этой программы.

Вместе с тем, подчеркнули публицисты, в ноябре появилась информация, что Рубио снова включил функцию автоудаления сообщений через определенный промежуток времени.

Авторы статьи констатировали, что ведомства, в которые они обращались с запросами, отделывались стандартными ответами и не признавали факты нарушений со стороны Рубио.

Ранее сообщалось, что после скандала с мессенджером Signal советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинули свои посты.