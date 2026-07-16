Кандидат в Конгресс от Республиканской партии во Флориде, бывший морской пехотинец США Уильям Апхэм опубликовал видео, в котором назвал президента страны Дональда Трампа антихристом и заявил, что его «необходимо убить». Ролик вызвал широкий резонанс и критику, сообщает Fox News.

В семиминутном обращении Апхэм, баллотирующийся по системе вписывания имени в бюллетень в пятом округе Флориды, заявляет, что страна находится в духовной битве.

«Нами руководит президент, который является врагом Бога», — говорит он, утверждая, что «нет никаких сомнений» в том, что Трамп — «лжемессия» и антихрист. «И он ваш враг. И его нужно убить», — добавил кандидат.

Корпус морской пехоты США осудил заявления Апхэма, отметив, что тот был уволен с медицинской службы 30 мая 2025 года.

«Комментарии Апхэма являются прямым нарушением присяги, которую он поклялся соблюдать», — говорится в заявлении ведомства.

Секретная служба США также сообщила, что проверяет высказывания кандидата.

«Мы расследуем все, что может быть воспринято как угроза в адрес наших подзащитных», — заявил представитель службы.

Исполняющий обязанности министра ВМС США Хун Цао назвал заявления «неприемлемыми», подчеркнув, что Апхэм больше не представляет Корпус морской пехоты.

Ранее спецслужбы перехватили переговоры по иранским каналам связи, в которых обсуждался план возможного убийства президента США Дональда Трампа во время его визита в Анкару на саммит НАТО. Именно западная разведка зафиксировала иранские оценки вероятности покушения на турецкой территории, что в итоге повлияло на решение о замене президентского самолета.

Иранские чиновники, по данным источников, рассматривали приезд Трампа как уникальную возможность.