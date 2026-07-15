Убивший родителей Ник Райнер в тюрьме изменился до неузнаваемости

Состояние Ника Райнера, обвиняемого в убийстве своих родителей — режиссёра Роба Райнера и его жены, — резко ухудшилось за время пребывания в изоляторе психиатрического отделения тюрьмы Twin Towers в Лос‑Анджелесе. По словам источника, близкого к семье, 32‑летний мужчина изменился до неузнаваемости. Он сильно похудел, у него впали глаза, волосы почти полностью сбриты из‑за санитарных требований, а когнитивные способности заметно снизились.

«Ник больше не похож на себя. Он стремительно деградирует. Никто бы его не узнал. Он словно лепечущий ребёнок, совершенно отключённый от реальности. Адвокатам с ним тяжело разговаривать», — рассказал собеседник Daily Mail.

Брат и сестра Ника обеспокоены его состоянием. Они опасаются, что брат уже никогда не восстановит рассудок, а из‑за постоянного стресса у него может ослабнуть сердце. Из‑за шизофрении ему запрещено контактировать с другими заключёнными.

Обвиняемый был арестован 14 декабря 2025 года, когда в их доме были обнаружены тела его родителей с множественными ножевыми ранениями. Ему грозит пожизненное заключение без права на условно‑досрочное освобождение либо смертная казнь.