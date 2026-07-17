Владимир Зеленский пообещал открыть все хранящиеся в Службе безопасности и Службе внешней разведки Украины архивы о Волынской резне.

"Провел совещание о нашей политике на польском направлении. <...> Будут решения на дипломатическом направлении, будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины о трагических событиях ХХ века на Волыни. Будут решения о дополнительных разрешениях на поисковые эксгумационные работы вместе с польской стороной", - написал он в Telegram-канале.

Зеленский при этом высказался за "добрососедские отношения" с Польшей, не упомянув о проблеме героизации Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) украинскими властями, что стало причиной обострения отношений между Киевом и Варшавой.

Конфликт между Варшавой и Киевом вспыхнул в мае из-за решения Зеленского присвоить имя "героев УПА" одному из подразделений ВСУ. Членов УПА в Польше считают преступниками, ответственными за убийство в 1943 году на Волыни свыше 100 тыс. польских граждан. Еще в 2016 году польский парламент признал Волынскую резню геноцидом поляков. В 2025 году 11 июля было объявлено в республике государственным днем памяти жертв этой трагедии.

Зеленский напал на Польшу, вручая орден фон дер Ляйен

Президент Польши Кароль Навроцкий в этой связи лишил Зеленского ордена Белого орла. После этого от врученных польских орденов Белого орла отказались три бывших президента Украины - Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Зеленский отказался от участия в международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске, а также объявил о создании "пантеона украинских героев". Верховная рада приняла 1 июля закон о "национальном пантеоне", где Киев намерен перезахоронить пособников нацистов из УПА.