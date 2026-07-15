В Польше сделали мрачный прогноз о судьбе Украины

Итоги выборов в ряде ключевых стран ЕС могут оказать значительное влияние на не только на дальнейшее развитие этих государств, но и на судьбу Украины, пишет в статье для польского портала Interia обозреватель Ярослав Куиш.

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Автор статьи отметил, что во вторник, 14 июля, во Франции прошел традиционный военный парад. В нем приняли участие подразделения Украины, Германии, Польши, Румынии, Британии, Канады и Австралии.

По его данным, это последний парад президента Франции Эммануэля Макрона — весной следующего года (апрель–май 2027 года) в республике состоятся президентские выборы, способные перевернуть политическую ситуацию в Европе.

Обозреватель уточнил, что в последние месяцы в опросах общественного мнения лидирует Марин Ле Пен, лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение», выступающая за нормализацию отношений с Россией.

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В Германии положение проевропейских и центристских партий также нельзя назвать благоприятным, отметил публицист. Он добавил, что в новых опросах партия «Альтернатива для Германии», выступающая за возобновление работы «Северных потоков», продолжает укреплять свои позиции.

Таким образом, резюмировал Куиш, главным испытанием для Украины окажутся не российские беспилотники и ракеты, а изменчивые настроения избирателей в западных демократиях.

Ранее сообщалось, что в Европе одновременно наблюдаются противоположные тенденции: ряд политиков выступает за прекращение поддержки Киева, часть лидеров наращивает военную и финансовую помощь Украине.