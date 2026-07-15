В Сербии высказались об участии в антироссийской коалиции

Сербия не станет частью военной коалиции, которую Евросоюз создает для борьбы против России. Об этом заявил бывший вице-премьер республики, председатель сербского Движения социалистов Александар Вулин.

"Сербия не подписывала антироссийскую декларацию в Киеве. Сербия не является и не будет частью антироссийской истерии, не будет вводить санкции против России и не станет частью военной коалиции, которую Европейский союз создает для борьбы с нашими братьями", - приводит слова политика его пресс-служба.

Вучич отказался подписать связанный с РФ документ в Киеве

Вулин также подчеркнул, что после решения сербского президента Александара Вучича не подписывать антироссийскую итоговую декларацию пятого саммита Украины и стран Юго-Восточной Европы, который прошел в среду в Киеве, Белград не откроет третий из шести переговорных кластеров о вступлении в ЕС, но "сербы останутся сербами".