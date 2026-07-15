Президент Сербии Александр Вучич стал единственным участником саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» в Киеве, который не подписал итоговую декларацию, пишет сербская газета Politika.

По данным издания, документ содержит пункты о создании и функционировании военного трибунала, призыв к усилению санкций против России, продолжению военной и финансовой поддержки Киева.

Подписи под так называемой «Киевской декларацией» оставили Владимир Зеленский, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, президенты Албании, Греции, Молдавии, Румынии, премьер-министры Хорватии и Словении, представители Северной Македонии, Черногории и Болгарии.

В России отреагировали на заявление Вучича о поддержке Украины

Вместе с тем, отметил автор статьи, Вучич заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и поблагодарил за зеркальную политику Киева.

Президент также коснулся вопроса гуманитарной помощи — пообещал «выполнить одну вещь, которую Белград обязался выполнить, но не сделал». Он добавил, что ситуация будет вскоре исправлена.