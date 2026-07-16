В Сербии назвали ключевое событие для будущих отношений с Россией

Досрочные выборы в Сербии, которые пройдут осенью этого года, определят будущее отношений с Россией и странами Запада. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил лидер Новой демократической партии Сербии, депутат Народной скупщины и бывший кандидат в президенты страны Милош Йованович.

«Следующие выборы будут иметь большое значение, поскольку с ними наконец-то начнется уточнение внешнеполитической позиции Сербии и ее будущей ориентации», — сказал политик.

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Йованович добавил, что действующий президент Сербии Александр Вучич проводит политику сближения страны с Западом, вплоть до разговоров о возможном вступлении в Европейский союз. По его словам, действия главы государства являются неприемлемыми.

27 июня Вучич заявил, что в «ближайшие недели» собирается покинуть пост президента Сербии. Его срок истекал только в мае 2027 года. Однако теперь в Сербии должны осенью состояться досрочные выборы, на которых изберут нового главу государства. При этом уходящий в отставку президент анонсировал и досрочные парламентские выборы. По его словам, они также должны состояться осенью.