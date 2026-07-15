Зеленский снова сорвался на русский язык

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве во время саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» сорвался на русский язык. На это обратила внимание «Лента.ру».

«Я в принципе поделился (...) с президентом Соединенных Штатов Америки, что нам нужно для того, чтобы ускорить процесс готовности, на наш взгляд... на наш "погляд" (взгляд на украинском — прим. "Ленты.ру")», — заявил Зеленский.

Это не первый случай, когда Зеленский, говоря на украинском языке, срывается на русский. В январе во время пресс-конференции с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким, он вместо украинского слова «можливість» употребил русское «возможность».