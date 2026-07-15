Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе традиционной летней пресс-конференции в Берлине предостерег США от вмешательства в немецкие выборы. Об этом пишет Tagesspiegel.

В сентябре в Германии пройдут выборы в парламенты таких земель, как Саксония-Анхальт и Мекленбург-Передняя Померания. Кроме того, избирательные участки откроются в Берлине.

По мнению политологов, результаты выборов существенно скажутся на политическом ландшафте Германии в целом.

Корреспонденты попросили главу кабмина прокомментировать возможное вмешательство США в выборы, контакты Белого дома с представителями АдГ.

«Мы, со своей стороны, не вмешиваемся в американские выборы, мы всегда придерживались этой позиции. И, наоборот, я не хотел бы, чтобы американская администрация или близкие к правительству учреждения вмешивались в немецкие выборы», — подчеркнул Мерц.

Канцлер отметил, что «в личном и человеческом плане» в правящей коалиции всё в порядке: он хорошо работает с Ларсом Клингбайлем и Бэрбель Бас — двумя сопредседателями СДПГ.

Мерц признал, что низкие рейтинги в соцопросах вызывают у него беспокойство

Журналисты заметили, что глава правительства несколько раз подчеркнуто уклонился от ответа на вопрос о том, пойдет ли ХДС на союз с левыми в федеральных землях, если партии не хватит голосов для формирования правительства.