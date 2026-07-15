Пока вы не уснули: «последняя надежда Франции» и цель визита фон дер Ляйен в Киев

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Илон Маск назвал «последнюю надежду Франции»

Предприниматель из США Илон Маск назвал «последнюю надежду Франции». Об этом он написал в соцсети X. По мнению Маска, такой надеждой является лидер парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что рейтинги Ле Пен резко выросли — с 23% до 36%. При этом, у ее ближайшего конкурента только 16%.

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Озвучена цель визита фон дер Ляйен в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев, чтобы успокоить украинские власти на фоне провала финансовых и энергетических обязательств Брюсселя. Об этом заявил aif.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин.

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В России оценили планы Вашингтона ввести новый пакет санкций

© WILL OLIVER/EPA/TACC

Попытки США наказать третьи страны за покупку российской нефти спровоцируют инфляционный шок в самой американской экономике. Об этом, комментируя подготовку американским Конгрессом нового масштабного пакета антироссийских санкций, в беседе с Рамблером заявил экономист и политолог Василий Колташов.

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ЕС начал менять позицию по Украине из-за военного преимущества России

Желание Болгарии покинуть «коалицию желающих» говорит о растущем в ЕС понимании бесперспективности финансирования Киева. Об этом РИА Новости заявил турецкий аналитик, глава Центра изучения кризисов в Европе Ниджат Сезгин.

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Иран может нанести мощный удар по экономике США

Корпус стражей исламской революции Ирана предупредил о возможной блокировке всех экспортных маршрутов, выгодных США и их союзникам, после того как Тегеран закрыл Ормузский пролив, а Вашингтон возобновил военно-морскую блокаду иранских портов, передает Reuters.

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В «Москва-Сити» упал лифт с пассажирами

© Михаил Терещенко/ТАСС

В «Москва-Сити» произошло падение лифта, в котором находились люди. Об этом сообщает Shot.

Уточняется, что лифт упал с седьмого этажа в башне «Запад» комплекса небоскребов «Федерация». По словам очевидцев, внезапно в здании отключилось электричество, что привело к прекращению работы всех лифтов.

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Чемпион ОИ выступил против допуска России к международным стартам

Чемпион Олимпийских игр (2020, 2024) в составе сборной Франции по волейболу Антуан Бризар негативно отреагировал на решение Международной федерации волейбола (FIVB) снять все ограничения с российских спортсменов.

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Россиянин нашел неожиданный способ не платить кредиты

Житель Сургута записал свою фамилию наоборот и поменял местами имя с отчеством, чтобы не платить кредиты. Об этом сообщает РИА Новости.

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Нефть ударила по ценам на золото

Цены на золото снизились в среду после роста более чем на 2% днем ранее. Во вторник драгметалл достигал отметки 4100,49 долларов за унцию на фоне данных о замедлении потребительской инфляции в США в июне. Однако уже к утру среды котировки опустились на 0,7% — до 4025,12 долларов за унцию, а августовские фьючерсы подешевели на 1% (до 4030,40 долларов), передает Reuters.

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Литвинову призвали четко обозначить свою позицию по СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал актрису Ренату Литвинову озвучить свою позицию касательно спецоперации на Украине. Об этом сообщает News.ru.

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