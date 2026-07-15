Бесплатную еду начали раздавать в Финляндии из-за роста бедности

В финском городе Тампере начали бесплатно раздавать горячий суп, так как все больше нуждающихся приходят за помощью голодными. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

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По данным источника, число обращений за бесплатным продовольствием в городе продолжает расти вместе с увеличением уровня бедности.

— За последние пару лет это стало новым явлением. Многие люди, когда приходят за продуктовым набором, настолько голодные, что сразу едят на месте банан или батон хлеба. Цель состоит в том, чтобы продуктовый набор нуждающиеся отнесли домой, — цитирует радиостанция руководителя местного отделения благотворительной организации «Красный Крест» Марьо Майлунда.

Ранее стало известно, что более ста сотрудников финской таможни оказались в неоплачиваемом отпуске после того, как Россия решила закрыть свои контрольно-пропускные пункты. Сильнее всего страдали пункты пропуска в Нуйямае и Иматре. До этого таможенные службы сохраняли занятость за счет оформления поездов в Вайниккале, Ниирале и в порту Хамина-Котка.