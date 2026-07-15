Предприниматель из США Илон Маск назвал «последнюю надежду Франции». Об этом он написал в соцсети X.

По мнению Маска, такой надеждой является лидер парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что рейтинги Ле Пен резко выросли — с 23% до 36%. При этом, у ее ближайшего конкурента только 16%.

«Она последняя надежда Франции», — написал он.

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