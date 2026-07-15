Зеленский назвал наиболее подходящего кандидата на пост премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого наиболее подготовленным кандидатом на должность премьер-министра страны в условиях приближающейся зимы.

Слова украинского лидера приводит телеканал ТСН.

«Сергей Корецкий после всех консультаций наверняка самый подготовленный человек на должность премьер-министра Украины», — сказал Зеленский.

По данным украинского издания «Страна.ua», Корецкий является человеком бизнесмена Тимура Миндича — соратника Зеленского и фигуранта крупного коррупционного скандала. Сообщается, что окружение Зеленского приняло Корецкого в свои ряды в конце 2022 года, когда понадобился человек для управления отнятой у олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) компанией «Укрнафта».

12 июля Зеленский объявил об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко и обновлении правительства. По его словам, у страны сейчас есть «новые вызовы и задачи», которые требуют изменения «политической стратегии».

До этого «РБК-Украина» со ссылкой на одного из представителей правящей партии «Слуга народа» сообщило, что одной из причин отставки Свириденко могут быть российские удары по украинским автозаправочным станциям (АЗС). По другой версии — причастность Свириденко к антикоррупционному делу Миндича.