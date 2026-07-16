Белый дом: военные США никогда не атакуют мирных жителей и детей

Президент США Дональд Трамп знает, что американские военные всегда действуют добросовестно и никогда не наносят удары по мирным жителям или детям. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

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«Президент Трамп знает, что наши военные всегда действуют добросовестно и абсолютно никогда не выбирают в качестве целей мирных жителей или детей», — сказала она на брифинге.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что ВС США достойны Нобелевской премии мира за то, что американские войска являются «гарантом безопасности многих людей» во всём мире.

Напомним, 28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Ракетному удару в том числе подверглась начальная школа для девочек, расположенная в Минабе. Представитель Минобрнауки исламской республики заявил, что не менее 175 учителей и учеников иранских школ погибли в результате американо-израильских ударов за два дня.

По данным CNN, расследование американского удара по школе в Иране уже несколько месяцев остаётся в ведении военного командования, при этом руководство до сих пор не распорядилось провести «стандартную и крайне важную проверку» разведки, которая помогла бы установить, что именно произошло.