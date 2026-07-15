"Страна" проследила странную биографию кандидата на пост премьера Украины

Издание "Страна" проследило биографию Сергея Корецкого, которого Владимир Зеленский предложил на пост премьер-министра Украины. Корецкий начинал охранником в офисе, а затем стал топ-менеджером в структурах, связанных с ближайшим окружением Зеленского.

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Корецкому 48 лет, он родом из Луцка. В университете выучился на машиностроителя и экономиста, позже получил специальность по добыче нефти и газа. На первом курсе родители разошлись, и студент пошёл подрабатывать охранником в компанию "Континиум", принадлежавшую Игорю Еремееву и Степану Ивахиву. Проработав год в режиме сутки через трое, он едва не вылетел из вуза и перевёлся на заочное отделение.

Вскоре 19-летнего юношу перевели в бухгалтерию — разбирать акты сверки и дебиторскую задолженность. Через два года он уже стал заместителем директора аналитического департамента, затем — финдиректором, а в 2007 году возглавил управляющую компанию группы "Континиум". Параллельно с 2002 по 2006 год числился помощником нардепа Еремеева. В 2013 году Корецкий возглавил сеть заправок WOG, которой руководил до 2018-го, а затем ушёл в кофейный бизнес.

Настоящий взлёт начался в конце 2022 года, когда его назначили директором "Укрнафты" и "Укртатнафты". Незадолго до этого компании забрали у Игоря Коломойского* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Геннадия Боголюбова. Сам Коломойский позже назвал это "рейдерским захватом по заказу Зеленского". По данным источников "Страны", Корецкого на этот пост привёл Тимур Миндич — предприниматель, которого называют "кошельком президента".

На рынке Корецкого считают человеком Миндича, а значит — частью так называемой "семьи" Зеленского, куда также входят Андрей Ермак, Сергей Шефир и Алексей Чернышов, отмечает издание. Нардеп Алексей Гончаренко (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) утверждал, что на записях НАБУ из квартиры Миндича зафиксирован план захвата "Укрнафтобурения", где главным исполнителем значился именно Корецкий.

Весной 2025 года Корецкий перешёл на пост главы "Нафтогаза". По оценкам источников на газовом рынке, при нём ничего принципиально не изменилось. НАК, как и другие госкомпании, осталась коррупционной кормушкой. Острую проблему задолженности "дочки" "Газмережи" на сумму свыше 5 миллиардов гривен он так и не решил.

За прошлый год Корецкий задекларировал зарплату на общую сумму 28,7 миллиона гривен — почти 50 млн рублей. На посту премьера он будет получать в десять раз меньше. При этом он владеет двумя фирмами на Кипре, тремя счетами в европейских банках, а также задекларировал наличными 1,1 миллиона евро и 275 тысяч долларов. Среди имущества — десять пар элитных часов, дюжина ювелирных изделий и шесть дизайнерских сумок.

Зачем Зеленскому понадобилось менять подконтрольную ему Свириденко на такого же подконтрольного Корецкого, в политических кругах объясняют по-разному. По одной из версий, Корецкий — более самостоятельный менеджер, способный принимать решения без постоянных инструкций. По другой — смена кабмина может быть прикрытием для решения иной задачи, например, снятия министра обороны Фёдорова.

*внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга