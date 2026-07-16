Меган Маркл почувствовала себя униженной из-за поездки в Лондон

Герцогиня Меган Маркл чувствовала себя униженной из-за отсутствия охраны в Лондоне. Об этом сообщает People.

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Для 44-летней Меган Маркл поездка превратилась в «кошмар» из-за проблем с безопасностью, которую не смогли обеспечить ей и детям. Великобритания отказала герцогам в личной охране из-за чего Маркл чувствовала себя униженной. Однако несмотря на сложившееся трудности она продолжает подталкивать принца Гарри к близким отношениям с семьей.

19 мая мая супруги отмечали 8-ю годовщину свадьбы. В честь такого события принц Гарри подарил жене статуэтку пингвинов. Меган Маркл объяснила, что этот презент является отсылкой к костюмированной вечеринке, которую они устроили в 2017 году после объявления о помолвке.

До этого Меган Маркл вместе с матерью Дорией Редлан, мужем, принцем Гарри, и детьми посетила Диснейленд. На одном из фото герцогиня Сассекская целовала родительницу в щеку, а сзади них бегали принц Арчи и принцесса Лилибет. На другом фото Меган Маркл и принц Гарри были запечатлены с дочерью и сыном во время прогулки по парку развлечений.

Ранее Меган Маркл выложила редкое фото принца Гарри с детьми.