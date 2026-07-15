Мерц признал, что низкие рейтинги в соцопросах вызывают у него беспокойство

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что низкие рейтинги в опросах общественного мнения вызывают у него беспокойство.

"Меня это беспокоит, и я пытаюсь разобраться в причинах", - заявил Мерц журналистам на пресс-конференции.

По его словам, вместе со своей командой он постоянно анализирует, нужно ли улучшать подачу информации или пересматривать саму политику.

"Очевидно, у населения сформировались определенные ожидания, которые мы до сих пор не оправдали", - подчеркнул канцлер ФРГ.

"Однако нас, конечно, и подвергают массированной критике, это тоже часть правды. Я на это не жалуюсь, а принимаю все как есть. И нынешнюю социологическую ситуацию я воспринимаю, если хотите, скорее как стимул продолжать работу, делать ее качественно, правильно, а также грамотно преподносить и объяснять", - констатировал глава правительства Германии.

Мерц подчеркнул, что ситуация с рейтингами касается не одного человека, а блоков ХДС/ХСС и СДПГ в целом. Если бы выборы состоялись сейчас, правящая коалиция, по его мнению, вряд ли получила бы большинство голосов в Германии. "И это то, что меня тяготит, но над чем мы работаем сообща", - резюмировал канцлер ФРГ.

Мерц находится на своем посту уже 14 месяцев. Ему также задали вопрос, какой момент за время руководства правительством он считает для себя самым проблемным на этот момент. "Над этим мне нужно подумать подольше", - сказал Мерц, вызвав смех в зале. На уточняющий вопрос о том, на какой ошибке он научился больше всего, канцлер заметил, что он - "самообучающаяся система и учится чему-то новому каждый день".

В рейтинге политиков, составленном институтом изучения общественного мнения INSA в начале июня, Мерц занял последнее место. В последних опросах уровень поддержки блока ХДС/ХСС значительно снизился по сравнению с прошлыми выборами в Бундестаг, на которых ХДС и ХСС набрали 28,5% голосов. Тем временем "Альтернатива для Германии" в некоторых рейтингах уже занимает первое место, становясь самой популярной партией.