Арахамия заявил о приближении самой тяжелой зимы на Украине

В контексте ожидаемого энергетического кризиса и смены правительства Киеву стоит готовиться к беспрецедентно сложной зиме на Украине, считает лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

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Предстоящий отопительный сезон станет наиболее серьезным испытанием для страны, написал Арахамия в Telegram-канале.

Рассуждая о возможном назначении бывшего главы компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого на должность главы правительства Украины, лидер фракции «Слуга народа» подчеркнул важность его профессиональных навыков.

«Считаем такой опыт очень полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится, вероятно, к самой тяжелой зиме в нашей истории», – приводит РИА «Новости» выдержку из поста парламентарий.

В июне министр энергетики Денис Шмыгаль также призывал сограждан готовиться к суровым холодам.

Депутаты Рады поддержали отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра, что по местным законам означает роспуск кабинета министров. Утверждение нового состава правительства состоится в четверг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский рассказал о запросе у Норвегии поставок газа на Украину к зиме.