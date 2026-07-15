Глава Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов считает, что заявления Киева о «жестких предупреждениях» Китая в адрес России не имеют отношения к реальности. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

Владимир Зеленский ранее заявил, что западные партнеры передали ему детали разговора с китайскими властями. Те якобы выступили с жестким предупреждением о недопустимости использования ядерного оружия.

«Украина уже не первый раз аппелирует к Китаю, по-своему интерпретируя его абсолютно официальные заявления», - пояснил Маслов.

Он отметил, что Китай исторически выступает против применения ядерного оружия. Пекин придерживается правила: такое оружие нельзя использовать как наступательное.

«Китай неоднократно подчеркивал необходимость сдержанности в применении ядерного оружия - безотносительно России, Украины или какой-то другой страны», - подчеркнул востоковед.

Маслов добавил, что содержание конфиденциальных переговоров между Москвой и Пекином вряд ли стало бы известно западным политикам. Сам Китай не давал даже намеков на подобные предупреждения. Пекин действительно хочет прекращения боевых действий, но из чисто практических соображений - ему нужно спокойно торговать с Европой и безопасно возить туда свои товары.

Нынешние обращения к Пекину эксперт считает жестом отчаяния западной дипломатии, которая не может сама договориться с Россией. При этом ранее Запад и Украина игнорировали мирные планы Китая, хотя Пекин дважды предлагал шаги для урегулирования и даже присылал своего спецпредставителя Ли Хуэя для переговоров.

По словам Маслова, в такой ситуации просьбы к Китаю «надавить» на Россию говорят о полном непонимании восточной культуры.